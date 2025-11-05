Haberler

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
Güncelleme:
Meclis'teki Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşebileceği yönündeki tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun bugün yapılacak toplantısı ertelendi.

  • Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan toplantısı ertelendi.
  • Toplantının gelecek hafta yapılacağı belirlendi.
  • Toplantıda komisyonun İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyordu.

Yarın yapılması planlanan Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU TOPLANTISI ERTELENDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Kabulde, yarın yapılması planlanan toplantının ertelenmesi yönünde karar alındı.Toplantının gelecek hafta yapılacağı öğrenildi. Toplantıda komisyonun İmralı'ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyordu.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

çokta umrumuz da. akpkklar üzülür. 2023 de oy veren akpkklilar yapsın yorum

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

şöyle yola gelin

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

teröre harcanan bütçeyi halkına dağıt Sayın Erdoğan. bir kere de olsa halkın refahı için bir toplantı yap. 23 yıl önce halk için vaad ettiklerinin üzerine daha da fakirleştirdin

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bir oyun mu? Oynanıyor acaba!!!!...ve acaba MHP bir tezgahın içine alındı ve susturuldu mu?.... bu konuda benim şüphelerim var...

Haber YorumlarıDoğanay Kemerli:

Tiyatro başladı

