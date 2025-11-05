Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi
Meclis'teki Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşebileceği yönündeki tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun bugün yapılacak toplantısı ertelendi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti.
Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.
Kabulde, yarın yapılması planlanan toplantının ertelenmesi yönünde karar alındı.Toplantının gelecek hafta yapılacağı öğrenildi. Toplantıda komisyonun İmralı'ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyordu.