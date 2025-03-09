Yarın okullar tatil mi, 10 Mart Pazartei (VALİLİK AÇIKLAMALARI SON DAKİKA)?

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Yarın okullar tatil mi? 10 Mart Pazartesi okullar tatil mi?

METEOROLOJİ UYARDI

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının da artacağı ve mevsim normalleri civarına yer yer üstüne çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

OKULLAR TATİL Mİ?

10 Pazartesi günü için valiliklerden henüz tatil duyurusu gelmedi