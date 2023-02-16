Yarın kandil mi? 17 Şubat Cuma kandil mi?

Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. Bunların bazıları ise kandil günleri olarak bilinmektedir. Miraç kandilinin yakın tarihlerde olması nedeniyle özellikle kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar tarafından Bugün kandil mi? Sorusu araştırılıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, yarın kandil mi? 17 Şubat Cuma günü ne kandili? Bugün hangi kandil?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günü yaklaştı. kMübarek üç ayların gelmesi nedeniyle ikinci sırada olan Miraç kandili için birçok kişi tarafından yarın kandil mi? Sorusu, arama motorlarında araştırılıyor. Peki, yarın kandil mi? 17 Şubat Cuma günü ne kandili? Yarın hangi kandil?

YARIN KANDİL Mİ?

17 Şubat günü Miraç Kandiline denk gelmektedir. Bu nedenle birçok Müslüman tarafından kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Diyanet işleri başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2023 yılında Miraç kandili 17 Şubat günü idrak edilecektir.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023