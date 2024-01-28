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Yargı CANLI izle! KANAL D Yargı yeni bölüm (80. BÖLÜM) full HD canlı yayın izle! 28 Ocak 2024 Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı?

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KANAL D kanalında yayınlanan beğenilen yapım Yargı yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Yargı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yargı canlı izle! Yargı yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Yargı yeni bölüm (80. BÖLÜM) fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yargı canlı seyret! Yargı canlı izle! Yargı yeni bölüm (80. BÖLÜM) full HD izleme linkleri haberimizde.

Yargı(80. BÖLÜM) canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Yargı adlı yapım bugün yeni bölümü ile KANAL D kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Yargı yeni bölüm(80. BÖLÜM) canlı izle! Yargı canlı izleme linkleri araştırıldı. Yargı canlı izleme linki sizlerle…

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz babasının ölümünden sonra Ceylin ile dertleşir. Çınar, abisi Ilgaz'ın babasının katilini polise teslim etmesine çok sinirlenir. Öte yandan Ilgaz, katilin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşır. Peki Ilgaz, katili bulabilecek mi?

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar ve Ilgaz babalarının ölümünün ardından toparlanmaya çalışıyor!

Metin'in ölümü tüm aileyi sarsmıştır. Herkes kendince yas tutarken Çınar ve Ilgaz arasında bir tartışma çıkar. İki kardeş babası hakkında tartışır.

KANAL D YARGI (80. BÖLÜM) CANLI İZLE

KANAL D ekranlarında yayınlanan Yargı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Yargı dizisini Kanal D internet sitesine yüklendikten sonra da izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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