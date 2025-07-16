Yaparsın Bilirim sunucusu kim? Yaparsın Bilirim Cem Özkök kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

TV8'in yeni programı 'Yaparsın Bilirim', hafta içi her gün 13.00'te izleyicilerle buluşacak. Programın sunucusunun kim olduğu merak konusu oldu. İzleyiciler, 'Yaparsın Bilirim' sunucusunun kim olduğunu araştırıyor. Yaparsın Bilirim sunucusu kimdir?

YAPARSIN BİLİRİM SUNUCUSU CEM ÖZKÖK KİMDİR?

Cem Özkök sosyal medyada fenomendir. Ayrıca, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştı. Özkök'ün kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmiyor. Bununla birlikte evli olmadığı biliniyor.

Sosyal medyada özellikle yardım projeleri ve temizlik videoları ile dikkat çeken Cem Özkök, geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan Özkök'ün yaşı ve nereli olduğu hakkında kamuya açık bir bilgi yoktur.