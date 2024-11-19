YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne?

Popüler arama motoru ve internet hizmetleri sağlayıcısı Yandex'te yaşanan erişim sorunları, kullanıcılar arasında merak uyandırdı. Bugün itibarıyla birçok kişi Yandex'in arama motoru, e-posta ve diğer hizmetlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu tür problemler genellikle sunucu aksaklıklarından, bölgesel bağlantı sorunlarından veya teknik bakım çalışmalarından kaynaklanabilir. Sorunun neden ortaya çıktığı ve ne zaman çözüleceği merak ediliyor. Peki, Yandex çöktü mü? Yandex neden açılmıyor, sorun ne? Detaylar haberimizde...

YANDEX ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Yandex şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. Yandex'in son 24 saatlik kesinti raporu şu şekilde;

19 Kasım 2024 itibarıyla Yandex'te yaşanan erişim sorunları, bazı kullanıcıların Yandex servislerine ulaşmalarını engelledi. Bu tür problemler genellikle teknik aksaklıklar veya sunucu kaynaklı nedenlerden kaynaklanabilir. Yandex'in Türkiye'deki kullanıcıları, arama motoruna ve e-posta hizmetlerine giriş yaparken zorluklarla karşılaşabiliyor.