Yalova milletvekilleri kimler? 28. Dönem Yalova AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Yalova milletvekili seçim sonuçları!

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

YALOVA MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Yalova milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Yalova milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Yalova milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

YALOVA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ahmet Büyükgümüş

Meliha Akyol

CHP Milletvekilleri:

Tahsin Becan