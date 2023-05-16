Yalova milletvekilleri kimler? 28. Dönem Yalova AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Yalova milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Yalova milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalova milletvekilleri kimler? Yalova seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
YALOVA MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Yalova milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Yalova milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Yalova milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
YALOVA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Ahmet Büyükgümüş
Meliha Akyol
CHP Milletvekilleri:
Tahsin Becan
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023