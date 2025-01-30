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Yalova'da sular neden kesildi?

Yalova'da sular neden kesildi?
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Yalova'da kentin içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'nde kimyasal madde atıldığı iddiası kenti karıştırdı. İçme suyu arıtma tesisi üzerinde köpük oluşması nedeniyle kent geneline su verilemiyor. Peki, Yalova'da sular neden kesildi?

Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme meydana geldiği fark edilince, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. Yalova'da sular neden kesildi?

YALOVA'DA SULAR NEDEN KESİLDİ?

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi'ne kimyasal madde atılma olasılığı üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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