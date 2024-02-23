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Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

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Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Peki, Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin bu akşam yayınlanan 58. bölümünde Pelin karakteri ile ilgili üzücü bir gelişme yaşanıyor. Oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın canlandırdığı Pelin karakteri dizide hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Pelin'in ani hastaneye kaldırılmasından Serter'i sorumlu tutar ve öfke doludur. Pelin'in ve bebeğinin yaşam mücadelesi verdiği bu zorlu süreçte, çocuğun babasının kim olduğunun belirlenmesi için Halis Ağa babalık testi yapılmasını talep eder. Seyran, Ferit'e destek olmak için hastaneye gelir ve Pelin'in iyileşmesi için elinden geleni yapar. Halis, hapishanede zor günler geçiren Orhan'ı serbest bırakmaya karar verir, ancak planı istediği gibi işlemeyince hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdığından yardım ister. Pelin ve bebeği için kritik saatler yaşanırken, Ferit, Seyran'ın yanında olmaya çalışırken zorlu bir mücadele verir. Ancak önlerindeki engeller hiç de kolay olmayacaktır

YALI ÇAPKINI PELİN ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILACAK MI?

Doktor, anne ve bebek arasında seçim yapılacak bir noktada olduklarını söylüyor. Fragmanda Pelin'in ailesinin çağırıldığı ve her şeye hazırlıklı olması söylenirken annesinin de sinir krizi geçirdiği görülüyor. Ancak Pelin karakterinin akıbeti yeni bölüm ile netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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