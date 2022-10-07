STAR TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi günler yayınlandığını araştırmakta. Yalı Çapkını dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Yalı Çapkını dizisinin ne zaman saat kaçta yayınlandığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu.Peki, Yalı Çapkını hangi gün yayınlanıyor? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.