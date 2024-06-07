Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali bugün mü?

Yalı Çapkını dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını bitiyor mu 2024?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yalı Çapkını bugün sezon finali bölümü ile ekrana gelecek.