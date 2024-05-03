Yalı Çapkını dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını bitiyor mu 2024?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bileme

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yalı Çapkını finali hakkında henüz açıklama yapılmadı.