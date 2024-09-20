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Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu?

Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu?
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Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını yeni sezonuna başlarken izleyiciler Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un ilk bölümde olmamasıyla şaşkınlık yaşadı. Tekindor'un diziden ayrılıp ayrılmadığına dair spekülasyonlar gündeme geldi. Peki, Yalı Çapkını Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu? İşte bilgiler...

Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı? Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını yeni sezonuna başlarken izleyiciler Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor'un ilk bölümde olmamasıyla şaşkınlık yaşadı. Tekindor'un diziden ayrılıp ayrılmadığına dair spekülasyonlar gündeme geldi. Peki, Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Detaylar!

YALI ÇAPKINI ÇETİN TEKİNDOR AYRILDI MI?

Yalı Çapkını, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına toplarken, Çetin Tekindor'un canlandırdığı Halis Ağa karakteri, sezonun ilk bölümünde yer almadı. Bu durum, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı ve Tekindor'un diziden ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Aynı şekilde Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler de yeni sezonda görülmedi.

Ancak bu ayrılık iddialarına ilişkin gelen son bilgiler, hayranları rahatlattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Çetin Tekindor ve Öznur Serçeler diziden ayrılmadı. Halis Ağa karakteri ilerleyen bölümlerde tekrar ekranda olacak. Dizinin senaryosu gereği şimdilik bu karakterler yer almıyor, ancak izleyiciler Halis Ağa'yı önümüzdeki bölümlerde yeniden görecekler.

Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu?

YALI ÇAPKINI DEDE ÖLDÜ MÜ, HALİS AĞA NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın kaderi henüz sona ermedi, sadece senaryoda bir süre ara verilmiş gibi görünüyor.

Yalı Çapkını Çetin Tekindor ayrıldı mı, dede öldü mü? Yalı Çapkını Halis Ağa'ya ne oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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