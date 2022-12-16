Yalı Çapkını CANLI İZLE! Yalı Çapkını 13.bölüm İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle! 15 Aralık Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE!

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Yalı Çapkını adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını canlı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölümünün internetten nasıl izleneceği merak konusu oldu. Yalı Çapkını 13.bölüm İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE! aratılıyor. Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI CANLI İZLE!

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Yalı Çapkını dizisini izlemek için YALI ÇAPKINI CANLI! yazısına tıklayınız.