Yalı Çapkını CANLI İZLE! 12 Ocak Yalı Çapkını 54. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 52.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın televizyon programında anlattıkları büyük bir kaosa sebep olur ve başta Ferit ile Suna olmak üzere herkesi yaralar. Program Korhanlar için büyük bir tahribat yaratırken evin içindeki tartışmalar da büyür. Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenir ve onu yanına alır. Şehmuz, Kazımları evinde misafir etmeye başlar. Suna, olanların ardından Seyran'la hesaplaşır. Ferit de Gülgün'ün evine gelmek zorunda kalır. Ferit ve Seyran ayrılık konuşması yaparlar.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 54. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.