Yalı Çapkını bu akşam var mı? 24 Ocak Yalı Çapkını dizisi 92. bölüm yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 24 Ocak Yalı Çapkını dizisi 92. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Star Tv yayın akışında bu akşam Yalı Çapkını dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Star Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu akşam 92. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım'ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat'in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit'in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna'nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran'ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit'in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.

24 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk