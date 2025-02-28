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Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça full HD bölüm izle!
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Yalı Çapkını dizisi izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını full HD bölüm izle ve Yalı Çapkını tek parça izle diye araştırıyorlar. Yalı Çapkını 96. bölüm full HD izleme linki! Yalı Çapkını full HD bölüm izle ve Yalı Çapkını 96. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalı Çapkını 96. bölüm full HD izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalı Çapkını full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça izle! Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen'in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen'in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyükhanım'ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar. Kazım, kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken, Esme Suna'yı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır. Büyükhanım'ın oyunları herkesin hayatını altüst etmeye devam ederken, olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.

Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

Yalı Çapkını 96. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

Yalı Çapkını bölümlerini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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