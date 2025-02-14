Yalı Çapkını 94. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aile içindeki büyük kayıpların ve ihanetlerin gölgesinde Korhanlar için her şey değişir. Seyran, Suna'nın hayatta olduğunu öğrenirken korkunç bir gerçekle yüzleşir. Ailede yas ve öfke kol gezerken Ferit ise intikam almak için gözü dönmüş durumdadır. Ancak Halis Ağa, her şeyi dizginlemeye çalışarak ailesini korumanın başka yollarını bulur. Öte yandan Abidin ve Suna arasındaki gerilim doruk noktasına ulaşır. Abidin'in, Suna'yla son bir kez görüşme talebi tüm dengeleri değiştirir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

Yalı Çapkını bölümlerini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.