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Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

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Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Yalı Çapkını yeni ölüm izleme linki var mı?

Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalı Çapkını SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

Yalı Çapkını 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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