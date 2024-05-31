Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalı Çapkını SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Büyük bir endişeye kapılan Esme, Tayyar'dan yardım ister. Olan biteni öğrenen Seyran ve Suna annelerine destek olmaya çalışırlar. Babasından hiçbir zaman beklediği takdiri göremeyen Orhan bu duruma çok üzülürken, Ferit onun yanında olduğunu hissettirir. Hastalığından dolayı büyük bir bilinmezlik içinde olan Seyran, psikiyatristten yardım almaya karar verir. Büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerleyen Orhan için tehlike çanları çalmaktadır.

Yalı Çapkını 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.