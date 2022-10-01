Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bugün 2. bölümü yayınlandı. 2. bölümün ardından dizinin 3. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 2. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi yakında Star TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yalı Çapkını 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 2. bölümde neler oldu? Yalı Çapkını yeni fragman ne zaman çıkacak?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her Cuma saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanını yayınlandı.

YALI ÇAPKINI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korhan Ailesi; Suna yerine Seyran'ı ister. Kazım, bu teklife evet der demez hazırlıklar başlar. Seyran, bu karara itiraz etse de halası Hattuç'u da babası Kazım'ı da ikna edemez. Seyran; Ferit ile evlenmekten kurtulmak için Yusuf'tan kendisini kaçırmasını ister. Ferit ise hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündüğü için bu evliliği kafasına takmamaktadır. Hem Ferit hem de Seyran için bol aksiyonlu günler başlamak üzeredir.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği,hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer