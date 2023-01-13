Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı | Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı İZLE!

Star Tv'nin beğenilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin yayınlanan son bölüm sonrasında Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını Pelin'in arkadaşı Serter aslında kim? Yalı Çapkını Serter gerçekte kim, adı ne?

Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı İZLE! Her hafta ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü sonrasında Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı izle! konuları araştırılmaya başlandı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte, Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI 18.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin 18.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.