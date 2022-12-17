Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 13. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Dizinin sevenleri tarafından, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu araştırılıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını 14.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 14.bölüm 1.fragman İZLE! Yalı Çapkını yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını 14.bölüm 1.fragman İZLE! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? sorusunu araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını 14.bölüm fragman neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını 14.bölüm 1.fragman İZLE! Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olur. Yusuf'un Kazım'a olanları haber vermesi üzerine yalıya gelen Kazım, Seyran ve Suna'yı geri götürür. Pelin'e sığınan Ferit, gitmeye karar verdiğini söyleyince Pelin de onu durdurmak için Seyran'a haber verir.

YALI ÇAPKINI 14.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın özet bölümlerinin yayınlanmasının ardından yayınlanmıştır. Yalı Çapkını 14.bölüm fragmanının Çöp Adam dizisinden sonra yayınlanması beklenmektedir.