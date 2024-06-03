Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Yalan dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalan3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Yalan SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melike ve Hazal, Berrin ve Duru'yla karakolluk olurlar. Berrin'in Melike'den şikayetçi olmaması Duru'yu çıldırtır. Melike, Hazal'ın doğum lekesini göremeyince şaşırır. Yıllar önce kocasını kaybeden Melike, kocasının katillerini bulmaya çalışır. Hülya, Cengiz'e Melike'nin başlarına bela olacağını söyler. Peki, Melike'nin kocasını Hülya ve Cengiz mi öldürdü?

Yalan 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalan 3. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.