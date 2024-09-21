Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

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YALAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Melike, Haluk Aksoy cinayetinin şüphelisi olarak Yaman tarafından sorguya alınır. O gece nerede olduğu konusunda net bir cevap verememesinin üstüne, Kadir'in söyledikleriyle Yaman iyice öfkelenir. Yusuf, Berrin'in Melike'yi suçladığını öğrenince Berrin'den hesap sorar ve aklındaki gerçek isteğini söyler. Berrin ise Melike'nin bundan sonraki hamlesinden korktuğu için Hülya'yla bir plan kurar. Kerim bu cinayetin arkasındaki kişilerin kim olabileceğine dair Hazal'a şüphelerinden bahsederken cinayetten Melike'yi sorumlu tutan Duru, cenazede büyük bir patlama yaşar. Bu süreçte Yaman ve Melike'nin dostluğu ilerlerken bu yakınlık Kadir'i kızdırır. Melike'yle yaşadığı hayal kırıklığının ardından Kadir eve döndüğünde Seher bu defa bambaşka bir yaklaşım sergiler. Seher'in bu tavrı Kadir'i hiç beklemediği bir durumun içine sokacaktır. Cenaze sonrası Duru büyük bir bunalıma sürüklenerek çevresindeki herkesi uzaklaştırır ve ortadan kaybolur. Berrin ve Melike, Duru'nun kendisine bir şey yapmış olabileceği korkusuyla her yerde onu ararken; Yusuf Kaleli'den gelen haberle ikisi de büyük bir şok yaşar.

YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat

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