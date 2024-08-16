Yakışıklı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yakışıklı filmi ne zaman, nerede çekildi? Yakışıklı filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yakışıklı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yakışıklı filmini izleyecek olanların merak ettiği Yakışıklı konusu nedir, Yakışıklı oyuncuları kimler ve Yakışıklı özeti gibi konuları inceliyoruz.

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Selim, bir kamyonetle gazete dağıtımı yaparak geçimini sağlayan sıradan bir adamdır. Bir gün, arkadaşının tavsiyesi üzerine aldığı telsiz, hayatını beklenmedik bir şekilde değiştirir. Telsizin kodu "yakışıklı"dır ve bu kod sayesinde, Selim tanıştığı genç bir kızla konuşmaya başlar. Kısa süre içinde aralarındaki ilişki derinleşir, aşkları evlilikle taçlanır.

Ancak, evlilik kararlarının arkasında duran iki ailenin karşı çıkması, genç çiftin hayallerini zorlaştırır. Maddi zorluklar ve toplum baskısı nedeniyle, Selim ve eşi, boş bir sitedeki sahipsiz eve taşınmak zorunda kalır. Burada, yalnız başlarına verdikleri mücadele ve yaşadıkları trajikomik olaylar, onların aşkını sınar ve hayatlarını daha da karmaşık hale getirir.

Kemal Sunal Rolü : Selim

Ayşegül Uygurer Rolü : Aliye

Tuncer Sevi

Muharrem Gürses

Güzin Özipek

Hüseyin Kutman

Renan Fosforoğlu

Ülkü Ülker Rolü : Mualla

Tayfun Çorağan Rolü : Panter

Hakkı Kıvanç

Mümtaz Alpaslan

Hüseyin Avni Danyal

Ferdi Akarnur

Sabahat İzgü

Ihsan Özenç

Yakışıklı Telsiz filmi, İstanbul'un en çekici ve tarihi semtlerinde çekilmiştir. Üsküdar, Cihangir ve Taksim'in kendine has atmosferi, filmdeki trajikomik olayların arka planına renk katıyor. Bu mekânlar, Selim ve eşinin yaşadığı zorlukların yanı sıra, aşklarının da derinliklerini ve samimiyetini gözler önüne seriyor. İstanbul'un bu güzel köyleri, film boyunca izleyicilere hem nostaljik bir yolculuk hem de keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.