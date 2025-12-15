Haberler

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederken, son sözleri yürekleri dağladı. Yakın dostu Lal Denizli'nin aktardığına göre Durbay, "Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi?" diyerek hayata veda etti.

  • Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
  • Gülşah Durbay'ın yoğun bakımda söylediği son sözlerden biri 'Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi?' oldu.
  • Gülşah Durbay'ın cenazesi, sabah 10.30'da gasilhaneden Şehzadeler Belediyesi'ne getirilecek ve saat 11.00'de belediye önünde resmi tören yapılacak.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını taşıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 12 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan ve solunum cihazına bağlanan Durbay'ın vefatı, ailesi, sevenleri ve partililerini yasa boğdu.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN"

Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yakın dostu ve çalışma arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak acısını dile getirdi. Denizli, Durbay'ın yoğun bakımda söylediği son sözlerden birinin "Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi?" olduğunu aktararak, birlikte yürüdükleri yolun dostluktan kardeşliğe dönüştüğünü ifade etti. Denizli, paylaşımında Durbay'ı "hayatımda gördüğüm en güçlü kadın" sözleriyle tanımlarken, verdiği mücadeleyi ve geride bıraktığı büyük boşluğu anlattı.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Gülşah Durbay için düzenlenecek cenaze programı da açıklandı. Buna göre sabah saat 10.30'da naaşın gasilhaneden Şehzadeler Belediyesi'ne getirileceği, saat 11.00'de belediye önünde resmi tören yapılacağı bildirildi. Resmi törenin ardından cenaze Hatuniye Camii'ne götürülecek, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Koldere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyelerin ilk üç gün Koldere Fatih Sergi Salonu'nda kabul edileceği, sonraki günlerde ise aile ikametinde devam edeceği belirtildi.

ÖZEL'DEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay'ın vefatının ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne gelerek aileye taziyede bulundu. Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Özel, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Durbay Ailesi bir evladını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ise kısa sürede iki evladını kaybetmenin acısını yaşıyor. Gülşah, çocuk yaşlarından itibaren bu kentte siyaset yapan, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımızdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

Suriyeli Ahmed için tarihi gaf! Hatasını saatler sonra düzeltti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: 15 ölü, 42 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Hasandağı'nda mahsur kalan öğrenciler donma tehlikesi geçirdi, 50 kişilik ekip kurtardı

Üniversiteliler kabusu yaşadı, donmak üzereyken bulundular
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Avustralya'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırganın profesyonelliği korkuttu

Saldırganın en net görüntüsü! Profesyonel gibi ateş etti
title