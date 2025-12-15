Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını taşıyan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri nedeniyle gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 12 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan ve solunum cihazına bağlanan Durbay'ın vefatı, ailesi, sevenleri ve partililerini yasa boğdu.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜÇLÜ KADIN"

Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yakın dostu ve çalışma arkadaşı olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak acısını dile getirdi. Denizli, Durbay'ın yoğun bakımda söylediği son sözlerden birinin "Çok acıklı bir hikâye yazdık değil mi?" olduğunu aktararak, birlikte yürüdükleri yolun dostluktan kardeşliğe dönüştüğünü ifade etti. Denizli, paylaşımında Durbay'ı "hayatımda gördüğüm en güçlü kadın" sözleriyle tanımlarken, verdiği mücadeleyi ve geride bıraktığı büyük boşluğu anlattı.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Gülşah Durbay için düzenlenecek cenaze programı da açıklandı. Buna göre sabah saat 10.30'da naaşın gasilhaneden Şehzadeler Belediyesi'ne getirileceği, saat 11.00'de belediye önünde resmi tören yapılacağı bildirildi. Resmi törenin ardından cenaze Hatuniye Camii'ne götürülecek, Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Koldere Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziyelerin ilk üç gün Koldere Fatih Sergi Salonu'nda kabul edileceği, sonraki günlerde ise aile ikametinde devam edeceği belirtildi.

ÖZEL'DEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay'ın vefatının ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne gelerek aileye taziyede bulundu. Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Özel, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Durbay Ailesi bir evladını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi ise kısa sürede iki evladını kaybetmenin acısını yaşıyor. Gülşah, çocuk yaşlarından itibaren bu kentte siyaset yapan, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımızdı" ifadelerini kullandı.