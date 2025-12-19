Haberler

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

  • Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.
  • Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
  • Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu ile kuzen olduğu biliniyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

KASIM GARİPOĞLU'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Garipoğlu'nun mal varlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturmada Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu ile kuzen olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Yaşam
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

çok güzel ve yerinde bir karar.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title