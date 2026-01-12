Haberler

Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

Sağanak yağmur altında sırılsıklam olan seyyar satıcı, bir kişi "Dikkat et hasta olacaksın" deyince öfke patlaması yaşadı. Annesini suçlayan adam, "Annem zengin biriyle evlenmemiş ki" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa rağmen satış yapmaya devam eden bir seyyar satıcı, kendisini "Dikkat et, hasta olacaksın" diyerek uyaran bir vatandaşa sert tepki gösterdi.

"ANNEM ZENGİN BİRİYLE EVLENMEMİŞ Kİ"

Islanmasına rağmen tezgahının başından ayrılamayan satıcı, yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Öfkesini gizleyemeyen adam, annesini suçladı. "Annem zengin biriyle evlenmemiş ki, fakirle evlenmiş" diyerek tepki gösterdi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
