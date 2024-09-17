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Xec covid varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü, ölümcül mü?

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Haziran ayında Almanya'da tespit edilen XEC varyantı; İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü. Uzmanlar, aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söylüyor, ancak sonbaharda yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonları bulunuyor. Xec covid varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü, ölümcül mü?

Geçtiğimiz aylarda Almanya'da tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantı dünyayı alarma geçirdi. İngiltere, ABD ve Danimarka'ya da yayılan XEC varyantının bulaştığı hastalarda yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Xec covid varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü, ölümcül mü?

XEC COVİD VARYANTI NEDİR, ÖLÜMCÜL MÜ?

Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellendi, ancak Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil. University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre "nispeten daha fazla bulaşma ihtimali" olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor. Ancak XEC'nin kış boyunca baskın alt varyant haline gelmesinin mümkün olduğunu kaydediyor.

"YAYILMASINA BİRKAÇ AY VAR"

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü Müdürü Eric Topol, XEC'nin yayılmasının "daha yeni başladığını" söylüyor. Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var" diyor.

BELİRTİLER NELER?

Semptomların soğuk algınlığı veya grip benzeri olduğu düşünülüyor: Hastalarda yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı görülüyor. Çoğu insan Covid'den birkaç hafta sonra kendini daha iyi hissediyor ancak tamamen iyileşmesi daha uzun sürebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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