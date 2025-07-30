X çöktü mü? 30 Temmuz X (Twitter)'a neden girilmiyor?
Kullanıcılar 30 Temmuz'da X platformuna neden girilemediğini merak ediyor. Kullanıcılar X uygulamasının neden çalışmadığını merak ederken, X'in teknik durumu ve resmi açıklamaları araştırma konusu oldu. İşte 30 Temmuz'da yaşanan X erişim sorununun detayları...
30 Temmuz 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları platforma erişimde zorluk yaşamaya başladı. Özellikle mobil kullanıcılar, X'e girdiklerinde akış yenilenmiyor, gönderiler görünmüyor veya "teknik bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştıklarını belirtti. Bu da "30 Temmuz X'e neden girilmiyor?" sorusunun öne çıkmasına neden oldu. Peki, X çöktü mü? 30 Temmuz X (Twitter)'a neden girilmiyor?
X ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.
X (TWITTER)'A NEDEN GİRİLMİYOR?
Kullanıcılar X uygulamasının neden çalışmadığını merak ederken, X'in teknik durumu ve resmi açıklamaları araştırma konusu oldu. X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler: