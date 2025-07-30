30 Temmuz 2025 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları platforma erişimde zorluk yaşamaya başladı. Özellikle mobil kullanıcılar, X'e girdiklerinde akış yenilenmiyor, gönderiler görünmüyor veya "teknik bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştıklarını belirtti. Bu da "30 Temmuz X'e neden girilmiyor?" sorusunun öne çıkmasına neden oldu. Peki, X çöktü mü? 30 Temmuz X (Twitter)'a neden girilmiyor?

X ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

X (TWITTER)'A NEDEN GİRİLMİYOR?