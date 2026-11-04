WhiteBIT TR’nin TEGV iş birliğiyle yürüttüğü “iyilik hareketi” ikinci yılında

İSTANBUL — WhiteBIT TR, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile geçtiğimiz yıl başlattığı iş birliğini yeni eğitim-öğretim döneminde de sürdüreceğini duyurdu. Taraflar arasındaki anlaşmanın yenilenmesiyle WhiteBIT TR, platformunda kimlik doğrulama (KYC) sürecini tamamlayan her kullanıcısı adına TEGV'e bağış yapmaya devam edecek.

Kullanıcılar adına yapılan bağışlar, eğitime katkıda bulundu

Finansal işlemleri sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla WhiteBIT TR ile TEGV arasında imzalanan iyi niyet protokolüyle ilk olarak Eylül 2025'te başlatılan iş birliği kapsamında WhiteBIT TR, bir yıl boyunca KYC işlemini tamamlayan her kullanıcı için vakfa bağış yaptı. Adına bağış yapılan her kullanıcı, kendileri için düzenlenen sertifikaya sahip oldu. İş birliği, taraflar arasında yenilenen anlaşma kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de çocukları TEGV’de nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak için uygulanacak.

“225 çocuğun bir yıl boyunca nitelikli eğitime erişimine destek olundu.”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Türkiye'de kripto varlık sektörüne yönelik yasal düzenlemeler, kripto para platformlarında işlem yapmak isteyen kullanıcıların müşteri tanıma (KYC) sürecini tamamlayarak kimliklerini doğrulamasını gerektiriyor. Geçtiğimiz yıl regülasyona uyumu sosyal faydayla buluşturarak kullanıcılarımızla birlikte başlattığımız iyilik hareketinin ilk yıl sonuçları bizi son derece mutlu etti. Yarattığımız etki, finansal işlemlerin doğru bir modelle toplumsal faydaya dönüşebileceğini ortaya koydu. Bu iş birliği kapsamında 225 çocuğun bir yıl boyunca nitelikli eğitime erişimine destek olundu.”. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, uzun vadeli yaklaşımının vazgeçilmez bir parçası olarak gören WhiteBIT TR olarak, regülasyona uyumu ve kullanıcı güvenliğini eğitimde fırsat eşitliği için katkıya dönüştüren TEGV iş birliğimizi yeni dönemde de aynı kararlılıkla sürdürerek, çocukların eğitimine destek olmaya devam edeceğiz. Projemize gösterdikleri ilgi için kullanıcılarımıza, değerli çalışmaları için TEGV'e teşekkür ediyoruz" dedi.

“Çocukların bugününe ve geleceğine değer katmaya devam ediyoruz.”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, nitelikli eğitimin çocukların geleceğindeki önemine ve WhiteBIT TR ile yürütülen iş birliğine ilişkin:“TEGV’de nitelikli eğitimle buluşan çocuklarımız yeni beceriler kazanıyor, potansiyelini keşfederek geleceğe donanımlı şekilde hazırlanıyor. Eğitimin çocukların hayatında yarattığı değişime duyduğumuz inançla 1995’ten bu yana Türkiye’nin dört bir yanında 3,3 milyonu aşkın çocuğa ulaştık. Destekçilerimizin ve gönüllülerimizin çabalarıyla çocukların bugününe ve geleceğine değer katmaya devam ediyoruz. WhiteBIT TR ile devam eden iş birliğimiz de bu ortak vizyonun ve çabanın değerli bir parçası. Bu yolculukta yanımızda olan WhiteBIT TR'ye ve çocukların geleceğine katkı sunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.