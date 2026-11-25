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WhiteBIT TR Kripto Varlık Kullanım ve Algı Araştırması 2026 Lansmanı'nda Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Birol, Türkiye'de dijital varlıklara yönelik yatırım alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. Kadın yatırımcı sayısının arttığını belirten Birol, yasal düzenlemeler ve lisanslama süreçleriyle sektöre duyulan güvenin daha da güçleneceğini ifade etti.

KADIN KRİPTO YATIRIMCILARININ SAYISI ARTIYOR

Araştırmanın tüketicilerin beklentilerini, yatırım ve tasarruf kriterlerini, dijital varlıkların günlük hayattaki yerini anlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Birol, kadın yatırımcı sayısındaki artışın dikkat çeken bulgulardan biri olduğunu söyledi. Yatırımcıların portföylerinde kripto varlıklara daha fazla yer vermeye başladığını ifade eden Birol, sektörde yeni bir güven zemininin oluştuğuna dikkat çekti.

YATIRIMCILAR GELENEKSEL YATIRIM ARAÇLARININ YANINA KRİPTOYU EKLİYOR

Yatırımcıların geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra dijital varlıkları da daha fazla tercih etmeye başladığını belirten Birol, araştırma sonuçlarının WhiteBIT TR'nin hizmet ve ürün çeşitliliğini şekillendirmesinde önemli rol oynayacağını söyledi. Birol, sunulan hizmetlerin araştırma bulguları doğrultusunda ve yasal düzenlemelerle uyumlu şekilde geliştirileceğini ifade etti.

YATIRIMCILARIN YÜZDE 70'İNE YAKINININ KRİPTOYA GÜVENİ ARTTI

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik algının son yıllarda değiştiğini belirten Birol, geçmişte sektörde yaşanan olumsuzlukların yatırımcı güvenini zedelediğini ancak araştırmanın bu konuda önemli bir dönüşümü ortaya koyduğunu söyledi.

Birol, yatırımcıların yaklaşık yüzde 70'inin kripto varlıklara olan güveninin arttığını, yüzde 30'luk kesimde ise güven eksikliğinin devam ettiğini belirtti.

YASAL DÜZENLEMELER GÜVENİ ARTIRACAK

Sektörde güvenin güçlenmesinde yasal düzenlemelerin önemli rol oynayacağını vurgulayan Birol, lisanslama süreçlerinin tamamlanması ve şirketlerin doğru hizmet sunmaya devam etmesiyle yatırımcıların dijital varlıklara yönelik güveninin daha da artacağını ifade etti.

KRİPTO VARLIKLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Global bir kripto para borsasının Türkiye ayağı olmanın avantajlarına da değinen Birol, WhiteBIT'in platformunda listelenecek dijital varlıkları kapsamlı değerlendirme süreçlerinden geçirdiğini söyledi. Türkiye'de de aynı kriterlerin uygulandığını belirten Birol, yatırımcıların mağduriyet yaşamasına neden olabilecek risklerin azaltılmasına önem verdiklerini ifade etti.

SEKTÖRDE GÜVENİN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Birol, kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların sorumlu yaklaşımı ve yasal düzenlemelerin etkisiyle önümüzdeki dönemde yatırımcı güveninin daha da güçleneceğini belirtti.