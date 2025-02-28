Whatsapp mesajlar neden gitmiyor? 28 Şubat Cuma Whatsapp mesaj sorunu nedir?

28 Şubat'de WhatsApp kullanıcıları, uygulamanın açılmaması, mesajların iletilmemesi veya yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyor. Birçok kişi bu durumun teknik bir aksaklıktan mı yoksa genel bir erişim probleminden mi kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Whatsapp mesajlar neden gitmiyor?

WHATSAPP MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi ve bu nedenle WhatsApp'ta bir çökme meydana gelmediği bilinmektedir.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Whatsapp şirketinde mevcut bir problem olduğuna işaret ediyor. İşte hata raporu: