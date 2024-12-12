Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 12 Aralık Perşembe günü dünya genelinde erişim problemleriyle gündeme geldi. Milyonlarca kullanıcı, "WhatsApp çöktü mü?" ve "WhatsApp'a neden girilmiyor?" sorularını sormaya başladı. Özellikle uygulamada mesaj gönderme, alma ve bağlantı sorunları yaşandığı bildiriliyor. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, WhatsApp'ta karşılaştıkları problemleri dile getirirken, sorunların bölgesel mi yoksa global mi olduğu da merak konusu oldu. Peki, Whatsapp çöktü mü? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Detaylar haberimizde...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Whatsapp şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.