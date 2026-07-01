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Weltew Home'dan Legna koleksiyonu için yeni reklam filmi

Weltew Home'dan Legna koleksiyonu için yeni reklam filmi
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Weltew Home'un 2026 koleksiyonlarından Legna Koleksiyonu için hazırlanan reklam filmi, "Kadim motiflere modern dokunuşlar" söylemiyle geçmişten ilham alan tasarım anlayışını ekranlara taşıyor. Geleneksel motiflerin modern tasarımlarla buluştuğu koleksiyonun estetik yaklaşımı, görsel bir hikâye ile anlatılıyor.

Weltew Home, 2026 koleksiyonları arasında yer alan Legna Koleksiyonu için hazırladığı yeni reklam filmini izleyicilerle buluşturdu.

"Kadim motiflere modern dokunuşlar" söylemiyle hazırlanan reklam filmi, Legna Koleksiyonu'nun geçmişten ilham alan tasarım anlayışını sinematografik bir anlatımla ekranlara taşıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre filmde, geleneksel motifler modern tasarım çizgileriyle bir araya getirilirken, koleksiyonun estetik yaklaşımı görsel bir hikâye üzerinden anlatılıyor. Reklam filminde, geçmişin izlerini günümüz yaşam alanlarına taşıyan tasarım dili ön plana çıkarılıyor.

Weltew Home, Legna Koleksiyonu ile yaşam alanlarında zamansız tasarım anlayışını modern çizgilerle buluşturmayı hedefliyor. Reklam filmi, televizyon ve dijital mecralarda izleyiciyle buluşacak.

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