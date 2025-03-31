Volkan Konak'ın cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

30 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı bir konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçının cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmedi. Volkan Konak'ın cenazesi ne zaman defnedilecek sorusu, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Sanatçının ailesi ve yakın çevresi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Peki, Volkan Konak'ın cenazesi ne zaman?

VOLKAN KONAK'IN CENAZESİ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi. Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Konak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" denildi.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladı. Öğretmeninin teşvikiyle 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvarı 1988'de bitiren Konak, aynı yıl İTÜ'de Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı.

Konak, sanat ve müzik hayatına 1989'da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı "Suların Horon Yeri" albümüyle adım attı. Daha sonra beste çalışmalarına yöneldi. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteledi. Bu çalışmalarla müzik tarzını belirledi. Beste müziğinin içine etnik motifleri katarak özgün bir tarz oluşturdu.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturan Konak, 1993 yılında "Efulim" eserini yaptı. 1994 yılının Ekim ayında "Gelir misin Benimle" adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Askerliğini tamamladıktan sonra üçüncü albümü "Volkanik Parçalar"ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmanın ardından bu albüm müzikseverlere sunuldu. Sanatçı, 1998 yılının nisan ayında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı.

Konak, 1993'ten itibaren albüm çalışmalarında yaklaşık elli bestesini müzikseverlerle buluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. Politika dergisi tarafından 1997'de Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü.

Konak, 2000 yılında "Şimal Rüzgarı" adlı albümünü DMC'den çıkardı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle "Maranda" isimli albümü yayınlandı. 2006 yılında ise "Mora" isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu.