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Volkan Gültekin kimdir? Halk Tv konuğu Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin biyografisi!

Volkan Gültekin kimdir? Halk Tv konuğu Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu siyaset bilimci Volkan Gültekin oldu. Halk Tv konuğu Volkan Gültekin kimdir ve Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Volkan Gültekin kimdir? Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu siyaset bilimci Volkan Gültekin oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Volkan Gültekin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Volkan Gültekin kimdir? Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

VOLKAN GÜLTEKİN KİMDİR?

1986 doğumlu Siyaset Bilimci Volkan Memduh Gültekin, internet gazeteciliği ve reklamcılık alanında şirketlere sahiptir. Uzun yıllardır Ankara'da yerel gazetecilik yapan Gültekin, 2009'dan itibaren Mansur Yavaş'ın yanında bulunmuş ve son seçimlerde Yavaş'ın basın kampanyasının başında yer almıştır. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte Gültekin de büyükşehir belediyesinde görev alan isimler arasına katılmıştır.

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