Villarreal Manchester City hangi kanalda? Villarreal Manchester City maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Villarreal Manchester City maçı hangi kanalda? Villarreal Manchester City Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Villarreal Manchester City maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Villarreal Manchester City maçını hangi kanal veriyor? İşte Villarreal Manchester City maçı yayın bilgisi haberimizde...

VİLLARREAL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal Manchester City maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Villarreal Manchester City maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak platform üzerinden canlı izleyebilecekler.

VİLLARREAL MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.