Victoria 's Secret Moda Gösterisi , Amerikan iç çamaşırı ve gecelik markası Victoria's Secret tarafından desteklenen yıllık bir moda gösterisidir. Moda dünyasının büyük bir dikkatle takip ettiği Victoria's Secret Fashion 2024 yılında 6 yıl aranın ardından düzenlenecek. Peki, Victoria's Secret televizyonda yok mu?

VİCTORİA'S SECRET TELEVİZYONDA YOK MU?

Victoria's Secret Fashion Show, Türkiye saatiyle 15 Ekim'i 16 Ekim'e bağlayan gece saat 02.00'de New York'ta gerçekleştirilecek. Bu yılki defile, ünlü moda markasının 4 yıllık bir aradan sonra geri dönüşü olarak dikkat çekiyor. Moda dünyasının en gözde modellerinin katılacağı etkinlikte, Adriana Lima, Bella Hadid, Gisele Bündchen ve Heidi Klum gibi ikonik isimlerin yer alması bekleniyor.

Defilenin, görsel ve sanatsal açıdan zengin içeriklerle dolu olması hedefleniyor. Seyircilerin büyük bir merakla beklediği bu gösteri, sadece şıklığı ve estetiği değil, aynı zamanda markanın yeniden doğuşunu da simgeliyor. Bu özel etkinlik, moda tutkunları için bir dönüm noktası olacak ve Victoria's Secret'ın yeniden sahne alması, markanın hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.

VİCTORİA'S SECRET FASHİON SHOW 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 Victoria's Secret Fashion Show, 15 Ekim'de New York'ta düzenlenerek uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Gösteri, New York saati ile 20.00'de başlayacak. Bu da Türkiye'de 16 Ekim gece yarısı saat 02.00'e tekabül ediyor. Gösteri, Amazon Prime Video, Amazon Live ve Victoria's Secret'ın Instagram, YouTube ve TikTok hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.