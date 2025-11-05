Haberler

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da
Güncelleme:
Bir ödül töreni için İstanbul'a gelen Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Boğaz manzarasını paylaştığı gönderisiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modelin Karaköy sokaklarında yürüdüğü anlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

  • Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da bir ödül törenine katıldı.
  • Alessandra Ambrosio 'Yılın Global İkonu' ödülünü aldı.
  • Alessandra Ambrosio İstanbul ziyareti sırasında Karaköy sokaklarında görüntülendi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Bu kez İstanbul'un dikkat çeken konuklarından biri, dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio oldu.

Bir ödül törenine katılmak üzere İstanbul'a gelen Victoria's Secret meleği, ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Boğaz manzaralı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları ünlü modelin Türkiye'de olmasına büyük ilgi gösterdi. Ambrosio'nun Karaköy sokaklarında yürürken görüntülendiği anlar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Zarif tarzı ve doğal halleriyle dikkat çeken model, İstanbul'un enerjisini çok sevdiğini belirtti. Brezilyalı güzel, bu yıl düzenlenen törende "Yılın Global İkonu" ödülüne layık görüldü.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Murat ÇAMUR:

KADIN DEDİĞİN BU VARLIKTIR HASTASIYIZ DEDEEEEEEEEEEEEEEE

5
0
yanıtYanıtla
Hayırlı Günler:

Anca bakip yalanir durursun abiii:)))

1
0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
