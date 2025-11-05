Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Bu kez İstanbul'un dikkat çeken konuklarından biri, dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio oldu.

Bir ödül törenine katılmak üzere İstanbul'a gelen Victoria's Secret meleği, ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Boğaz manzaralı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları ünlü modelin Türkiye'de olmasına büyük ilgi gösterdi. Ambrosio'nun Karaköy sokaklarında yürürken görüntülendiği anlar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Zarif tarzı ve doğal halleriyle dikkat çeken model, İstanbul'un enerjisini çok sevdiğini belirtti. Brezilyalı güzel, bu yıl düzenlenen törende "Yılın Global İkonu" ödülüne layık görüldü.