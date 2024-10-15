Kendall Jenner, 2024 Victoria's Secret Fashion Show'da yürüyecek mi ve Victoria's Secret Fashion Show saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Victoria's Secret Fashion Show'da Kendall Jenner var mı? Detaylar haberimizdedir…

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW'DA KENDALL JENNER VAR MI?

2024 Victoria's Secret Fashion Show, büyük bir heyecanla beklenirken, ünlü model Kendall Jenner'ın bu yıl podyuma çıkmayacağı haberi gündeme oturdu. Kendall Jenner, son yıllarda Victoria's Secret defilelerinde boy göstermiş ve markanın en tanınmış yüzlerinden biri haline gelmişti. Ancak 2024 defilesinde onun yer almayacak olması hem hayranları hem de moda dünyası için büyük bir sürpriz oldu.

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