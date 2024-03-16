Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli?
Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yahyalı Belediye Başkan adayı olan Veysel Ekinci hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Veysel Ekinci'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
VEYSEL EKİNCİ KİMDİR?
Veysel Ekinci, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci mühendistir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.