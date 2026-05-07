Haberler

Vali Masatlı’dan Osmaniye’ye komşu ziyareti

Vali Masatlı’dan Osmaniye’ye komşu ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret etti. Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz’ın da eşlik ettiği görüşmede iki ilin ortak çalışmaları, bölgesel gelişmeler ve asayiş konuları ele alınırken, karşılıklı iş birliği mesajları verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’ye nezaket ziyaretinde bulundu. İki komşu ilin yöneticilerini bir araya getiren buluşmada bölgesel konular, ortak projeler ve güvenlik çalışmaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret, iki şehir arasındaki dayanışma ve iş birliği mesajlarıyla dikkat çekti.

İKİ KOMŞU İLİN YÖNETİCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi makamında ziyaret ederek bölgesel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz da yer aldı. Heyet, Osmaniye Valiliği girişinde karşılanırken samimi görüntüler dikkat çekti.

Gerçekleştirilen görüşmede iki ilin ortak yürüttüğü çalışmalar, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Özellikle komşu iller arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına yürütülebilecek projeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

BÖLGESEL ASAYİŞ VE ORTAK ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret kapsamında güvenlik ve asayiş konuları da gündeme geldi. Hatay ve Osmaniye’de sürdürülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapılırken, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Görüşmenin, iki şehir arasındaki dayanışma ve kamu kurumları arasındaki güçlü iletişimi pekiştirdiği ifade edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

Ölümcül virüsün ele geçirdiği dev gemi o ülkeye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Esenboğa’da karşıladı

Siyaset değil kardeşlik mesajı: iki cumhurbaşkanı el ele yürüdü
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Epstein'in 'intihar notu' ortaya çıktı: Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf

Sapık milyarderin intihar notu ortaya çıktı! Hücre arkadaşı bulmuş
Ölümcül virüsün ele geçirdiği gemi İspanya'ya doğru yola çıktı

Ölümcül virüsün ele geçirdiği dev gemi o ülkeye doğru yola çıktı
Abonelik sistemine geçen Karolin Fişekçi'den skandal sözler

Rezilliğini skandal sözlerle savundu: Namus gitti diyorlar ama...
Pompada çifte değişim! Benzine zam, otogaza indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Pompada çifte değişim