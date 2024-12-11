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Vakar ne anlama geliyor? Vakar kelimesi ne demek?

Vakar ne anlama geliyor? Vakar kelimesi ne demek?
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Vakar kelimesi ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda yaptığı konuşmada, "(Suriye'ye) CHP ve ortakları ne yaparsa yapsın, biz gönüllü geri dönüşleri de inşallah vakarla yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından "vakar" kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki, vakar nedir?

Vakar kelimesi ne demek? TDK'ye göre vakar kelimesinin karşılığı nedir ve vakar ne anlama geldiği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Vakar ne anlama geliyor? Vakar kelimesi ne demek? Detaylar haberimizdedir...

TDK'YE GÖRE VAKAR NE DEMEK?

Vakar kelimesi, Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "ağırbaşlılık" anlamına gelmektedir. İslam ahlakında önemli bir erdem olan vakar, Müslümanların sahip olması gereken ahlaki özelliklerden biridir. Hadislerde, vakarın genel olarak tavır ve davranışlarda ölçülü olmayı ifade eden bir meziyet olduğu belirtilmektedir.

Vakar ne anlama geliyor? Vakar kelimesi ne demek?

VAKARKELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Vakar kelimesi, genellikle ahlaki değerlere, dürüstlüğe, asalet ve onura atıfta bulunan bir terimdir. Bu kelime, bir kişinin toplum içindeki duruşunu, davranışlarını ve tutumlarını belirler. Vakar, bir kişinin ahlaki değerlerine, dürüstlüğüne ve onuruna olan saygısını ifade eder.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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