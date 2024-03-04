Vahap Seçer kimdir? CHP Mersin Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Mersin Belediye Başkan adayı ise Vahap Seçer oldu. Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir. Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Vahap Seçer, 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.