İstanbul'un gezilecek yerleri olarak sayacağımız birçok yer var. Bunlardan biri ise Vadi İstanbul'dur. İstanbul şehri AVM konusunda da oldukça zenginliğe sahipken vatandaşların sıklıkla gezmeyi tercih ettiği yerlerden biri ise Vadi İstanbul'dur. Herkesin merakla araştırdığı konulardan biri ise Vadi İstanbul'un nerede olduğu. Peki, Vadi İstanbul nerede? Vadi İstanbul'a nasıl gidilir? Vadi İstanbul nereye bağlı?

İstanbul'un AVMlerinden biri olan Vadi İstanbul sıklıkla ziyaretçi akımına uğruyor. Ziyaret etmek için Vadi İstanbul'un nerede olduğunu araştıranlar ise oldukça fazla. 250'den fazla markanın mağazasını içinde bulunduran Vadi İstanbul orman manzarası ile değişik bir konsept ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği Vadi İstanbul'un nerede olduğu merak konusu. Peki, Vadi İstanbul nerede? Vadi İstanbul'a nasıl gidilir? Vadi İstanbul nereye bağlı?

VADİ İSTANBUL NEREDE?

Seyrantepe Türk Telekom Stadyumu'nun arka tarafında yer alan Vadi İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Sarıyer'e bağlı olan Ayazağa Mahallesi'ndedir.

VADİ İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Ayazağa'da yer alan Vadi İstanbul'a metrobüs ve metro ile ulaşım sağlamak isteyenler için yol güzargahı şöyle; Zincirlikuyu metrobüs durağında inip, Hacıosman metro hattına geçin. Sanayi Mahallesi durağında indikten sonra Seyrantepe Türk Telekom Arena metrosuna aktarma yapın. Ardından Havaray ile Vadi İstanbul'a ulaşım sağlayabilirsiniz.

İETT ile ulaşım için ise; 48L, 47L, 41Y ve 41SMnumaralı otobüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.