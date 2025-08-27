UZİ kimdir? Utku Yalçınkaya (UZİ) kaç yaşında, nereli?

UZİ kimdir? Rap dünyasında kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan UZİ kimdir sorusu kadar, sanatçının kariyer geçmişi ve özel hayatı da araştırılıyor. Spotify'da milyonlarca kez dinlenen parçalarıyla dikkat çeken Utku Yalçınkaya (UZİ), müzik piyasasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. UZİ kaç yaşında sorusuna yanıt arayan hayranları için işte detaylar...

UZİ KİMDİR?

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan UZİ, 30 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan UZİ, kariyerinin ilk adımlarını bağımsız şarkılarla attı.

Doğum yeri İstanbul olan UZİ, köken olarak Malatyalıdır. Bu nedenle UZİ nereli sorusunun cevabı İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen, ailesinin kökleri Malatya'ya dayanmaktadır.

UTKU YALÇINKAYA'NIN KARİYERİ

Kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan UZİ, trap, drill ve hip hop tarzındaki eserleriyle rap dünyasında öne çıktı. İlk büyük çıkışını 2021 yılında yayımladığı "Kan" albümü ile yaptı. Albümdeki "Krvn" ve "Umrumda Değil" şarkıları, hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getirdi.

Müziğinde sık sık sokak kültüründen ve Güngören'den izler taşıyan UZİ, özgün tarzıyla genç dinleyicilerin favorileri arasına girmiştir. 2022 yılında çıkardığı "El Chavo" albümü de büyük beğeni toplamış, Spotify'da milyonlarca kez dinlenmiştir.