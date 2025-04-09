Uzak Şehir Zerrin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Dilin Döğer'in projeden ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar izleyicileri endişelendirdi. Uzak Şehir Zerrin öldü mü sorusu Google'da en çok aratılanlar arasına girerken, konuyla ilgili net açıklamalar da gelmeye başladı. Peki, Zerrin diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in sıkı takipçileri için "Zerrin öldü mü?" ve "Dilin Döğer diziden çıkarıldı mı?" sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. Peki, Uzak Şehir Zerrin öldü mü? Zerrin diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR ZERRİN ÖLDÜ MÜ?

? Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in, sosyal medyada yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle diziden çıkarılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

ZERRİN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana kadrosunda herhangi bir ayrılık yaşanmayacak ve Dilin Döğer de projeye devam edecek.