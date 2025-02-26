Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 16. bölüm fragmanı, 24 Şubat 2025 tarihinde Kanal D tarafından izleyicilerle paylaşıldı. Fragmanda, Alya'nın yaşadığı kıskançlık krizi ve Cihan'la olan ilişkisine dair önemli ipuçları yer alıyor. İzleyiciler, Uzak Şehir 16. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Alya Cihan'a gördüklerinden sonra tavır alır, Sadakat'in ise Alya'ya Cihan'dan boşanması doğrultusunda sürpriz bir teklifi olacak.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkaramadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya'nın Zerrin'i kaçırması Albora ailesine yeni bir düşman daha kazandırtır. Mahmut'la bir olan Ecmel, Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar.Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır. Şahin'in Cihan'a baş kaldırması durumları daha da kötüleştirirken Nare Şahin'deki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinde dolaşan kara bulutlarından korumaya çalışırken Mine'den gelecek olan tehlikeden habersizdir.

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE